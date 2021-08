Villeneuvette Villeneuvette Hérault, Villeneuvette JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE COMMENTÉE DE VILLENEUVETTE Villeneuvette Villeneuvette Catégories d’évènement: Hérault

À 10 h 30 et 15 h 30 au départ de la Mairie, Martine Valentini vous emmène pour une visite commentée de Villeneuvette, Manufacture Royale et cité drapière du XVIIème siècle.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE COMMENTÉE DE VILLENEUVETTE
2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-19 17:30:00
Villeneuvette, Hérault