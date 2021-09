Journées du Patrimoine Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry, 18 septembre 2021, Vieilles-Maisons-sur-JoudryVieilles-Maisons-sur-Joudry.

Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Journées du Patrimoine au Port de Grignon ! Au programme : à la découverte du patrimoine du Canal d’Orléans. Balades fluvestres et pédestre scommentées des biefs de Choiseau, du Gué des Cens et du Point de Partage, en bateaux électriques. Visite du chantier de construction de bateaux et de la Belle de Grignon. Conférences : samedi à 18h et dimanche à 10h sur le projet de construction du nouveau bateau : le coche d’eau du canal d’Orléans.

Découvrez les mariniers de Grignon aux Journées du Patrimoine !

belledegrignon@orange.fr http://www.belledegrignon.fr/

Journées du Patrimoine au Port de Grignon ! Au programme : à la découverte du patrimoine du Canal d’Orléans. Balades fluvestres et pédestre scommentées des biefs de Choiseau, du Gué des Cens et du Point de Partage, en bateaux électriques. Visite du chantier de construction de bateaux et de la Belle de Grignon. Conférences : samedi à 18h et dimanche à 10h sur le projet de construction du nouveau bateau : le coche d’eau du canal d’Orléans.

Belle de Grignon

dernière mise à jour : 2021-09-13 par ADRT45