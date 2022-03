Journées du patrimoine Victot-Pontfol, 17 septembre 2022, Victot-Pontfol.

Journées du patrimoine Victot-Pontfol

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-17 12:30:00

Victot-Pontfol Calvados

Le Domaine vous fait découvrir le patrimoine naturel de la région, ainsi que son savoir-faire présent depuis 5 générations. Accompagnée d’un guide, la visite commence par la découverte des vergers, du pressoir et des caves de fermentation. Vous profiterez d’anecdotes inédites et découvrirez la particularité d’une ancienne ferme du Pays d’Auge ! La visite se poursuit par la distillerie et les caves de vieillissement du calvados, pour finir par une dégustation des produits du Domaine.

+33 2 31 63 14 76 https://www.calvados-dupont.fr/

Victot-Pontfol

dernière mise à jour : 2022-03-15 par