Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Moselle, Vic-sur-Seille JOURNÉES DU PATRIMOINE – VIC SUR SEILLE (VISITE DE L’HÔTEL DE LA MONNAIE) Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

Vic-sur-Seille

JOURNÉES DU PATRIMOINE – VIC SUR SEILLE (VISITE DE L’HÔTEL DE LA MONNAIE) Vic-sur-Seille, 19 septembre 2021, Vic-sur-Seille. JOURNÉES DU PATRIMOINE – VIC SUR SEILLE (VISITE DE L’HÔTEL DE LA MONNAIE) 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 17:30:00 hotel de la monnaie Place Philippe Leroy

Vic-sur-Seille Moselle Vic-sur-Seille 0 EUR Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’Hôtel de la Monnaie est accessible aux visites libres avec la possibilité de visites commentées de l’étage dès constitution de groupes atteignant 10 personnes. contact@tourisme-saulnois.com +33 3 87 01 16 26 http://www.tourisme-saulnois.com/ otps dernière mise à jour : 2021-08-11 par OT DU PAYS SAULNOIS

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Vic-sur-Seille Autres Lieu Vic-sur-Seille Adresse hotel de la monnaie Place Philippe Leroy Ville Vic-sur-Seille lieuville 48.78203#6.53032