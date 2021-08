Journées du Patrimoine – Verrières Verrières, 19 septembre 2021, Verrières.

Journées du Patrimoine – Verrières 2021-09-19 – 2021-09-19

Verrières Orne Verrières

Toute la journée :

– “Remonter le temps” à Verrières grâce à cinq courts métrages projetés dans des lieux privés et emblématiques du bourg (thèmes présentés : la faune, la flore, les chevaux, les fermes, les commerces, l’école).

– Chasse aux trésors dans le bourg de Verrières proposée aux enfants accompagnés avec feuille de route et récompenses.

– Visite virtuelle de l’église Saint Ouen en 3 D.

L’après-midi à partir de 14h30 : préparation et fonte sur place de médailles de Saint Ouen de Verrières, dessinées, gravées et créées par plusieurs maîtres graveurs et fondeurs de l’association Jehan de Beauce et d’ailleurs (JBA) et réalisées pour Verrières Patrimoine.

http://www.verrieres-patrimoine.fr/

