Journées du patrimoine Ventabren, 19 septembre 2021, Ventabren.

Journées du patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19 Salle Jean Bourde Rue du puits de la muse

Ventabren Bouches-du-Rhône Ventabren

Un forgeron, un tailleur de pierre et un menuisier vous feront découvrir leurs savoir-faire. Ce sera l’occasion de s’initier à ces métiers de la restauration du patrimoine bâti, de façon ludique et enrichissante. Jean-Pierre Musso, chargé de mission archéologie, vous guidera sur le site de l’oppidum de Roquefavour et vous fera découvrir les objets découverts sur ce site.

Journée du patrimoine à Ventabren sur le thème de l’artisanat

+33 4 42 28 76 47 https://www.ventabren.fr/agenda/journee-du-patrimoine-2/

