Uzeste

Journées du patrimoine – Uzeste et sa collégiale Uzeste, 18 septembre 2021, Uzeste. Journées du patrimoine – Uzeste et sa collégiale 2021-09-18 – 2021-09-19

Uzeste Gironde Uzeste ET AU MILIEU DE L’OCÉAN VERT … UZESTE

Samedi 18 Septembre 2021, de 10h à 12h, départ devant la collégiale

Sur inscription au 06 83 41 59 83 ou à q.quenu@syndicatduciron.fr

Au départ du splendide bourg d’Uzeste, venez découvrir les lagunes lovées dans la forêt !

Cette balade naturaliste vous fera découvrir des milieux très variés de la prairie à la forêt, du milieu sec aux zones humides. Impossible de s’ennuyer tant les paysages sont variés ! VISITE GUIDÉE DE LA COLLÉGIALE

Samedi et dimanche, de 14h à 16h

Sur inscription au 06 09 92 20 23 ou à edouence@hotmail.com

