Beautiran Gironde Beautiran A l’occasion des Journées du patrimoine, la municipalité propose une promenade découverte du patrimoine communal en parcourant la nouvelle boucle de randonnée “Entre vignes et Garonne”.

Au départ du parvis de l’église, la nouvelle boucle de randonnée longue de 8,5 km, permet de découvrir différents paysages, des rives de Garonne à celles de son affluent, le Gât-Mort, en passant par les vignes en AOC Graves.

Les promeneurs pourront s’attarder sur divers éléments historiques et patrimoniaux naturels ou bâtis. Des commentaires apporteront un éclairage sur les bâtiments, les activités industrielles, commerciales, de transport passées (toiles imprimées, papeterie…). Une pause pique-nique (tiré du sac) est prévue avant de terminer la promenade au point de départ. Niveau : facile – nécessitant d’être bien chaussé

Certains passages sont réservés aux piétons (pas de poussette)

