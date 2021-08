Journées du Patrimoine : une chapelle et 3 églises Mugron, 19 septembre 2021, Mugron.

Journées du Patrimoine : une chapelle et 3 églises 2021-09-19 15:30:00 – 2021-09-19 18:00:00

Mugron 40250 Mugron

Partez à la découverte d’une chapelle et de trois églises ! Rendez-vous à Mugron pour une balade en voiture (vous suivrez avec votre véhicule). Première étape à Nerbis avec l’église St-Pierre (voutes d’ogives du 16e siècle), ensuite direction Laurède pour l’église St-Jacques (15° et 16° siècles, étape du chemin de St-Jacques) puis direction Caupenne. Sur place, vous découvrirez la chapelle St-Laurent (11° et 12° siècles) et l’église St-Martin (fresques de Mazetti frères classées en 1970). Dans chacun de ces monuments, vous serez accueillis par un passionné d’histoire.

+33 6 79 07 57 56

