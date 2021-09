Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Journées du Patrimoine Tours Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Journées du Patrimoine Tours Tours, 18 septembre 2021, Tours. Journées du Patrimoine Tours 2021-09-18 – 2021-09-19

Journées du Patrimoine Tours 2021-09-18 – 2021-09-19

Tours Indre-et-Loire Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l'ambition fédératrice de l'événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l'histoire du rail dans notre pays.

animation-patrimoine@ville-tours.fr +33 2 47 21 61 88 https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

