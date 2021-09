Journées du patrimoine – Tour Nivelle Courlay, 18 septembre 2021, Courlay.

Journées du patrimoine – Tour Nivelle 2021-09-18 – 2021-09-18

Courlay Deux-Sèvres Courlay

Samedi :

– Animations dans la classe 1900 à 15 h 30 et à 17 h.

– Atelier “Les Fables se dessinent et se racontent…” de 15 h à 17 h

Dimanche :

– Animations dans la classe 1900 à 11 h 15, 15h, 16 h et 17 h.

– Atelier manuel pour les enfants

+33 5 49 80 29 37

Philippe WALL

dernière mise à jour : 2021-03-17 par