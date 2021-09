Journées du patrimoine – Tour carrée Penmarch, 18 septembre 2021, Penmarch.

Journées du patrimoine – Tour carrée 2021-09-18 – 2021-09-19 Tour carrée 473 rue Frédérice Joliot Curie

Penmarch Finistère

C’est l’ancienne église Saint-Guénolé (XVe siècle), en ruines au XVIIIe siècle. Il subsiste la tour ouest de 1488. En 1489, l’année qui suit son achèvement, le pape Innocent VIII, par une bulle du 11 novembre, érige Saint-Guénolé en succursale de Beuzec-Cap-Caval. Elle est réunie à Penmarch en 1802. La petite chapelle accolée à la tour date de 1845. Dès le début du XVIIIe siècle, l’église tombe en ruines. Le culte y est interdit dès le 23 avril 1722.

La façade Ouest de cette église, grosse tour carrée, est surmontée de guérites en pierre, ornées de clochetons gothiques qui en dissimulent la masse. Le portail ressemble beaucoup à celui de Saint-Nonna en Penmarc’h. La niche entre les deux portes est la même, comme aussi la verrière que domine une Notre Dame de Pitié sur la robe de laquelle on a sculpté un navire. Les deux tourelles de chaque côté sont ornées de vaisseaux de guerre, de navires à voiles et de barques de pêche au-dessus de poissons. Au pignon Est, est un fascé de six pièces, armes de Tanguy du Chastel, timbrées d’un casque et d’un lambrequin. Saint-Guénolé était une trève de Beuzec-Cap-Caval, paroisse autrefois importante et tombée aujourd’hui au rang de chapelle de secours de Plomeur. Ce n’est que depuis le Concordat de 1802 que ce quartier a été rattaché à Penmarc’h. L’église, dont l’emplacement des murs se voit encore, datait de 1488. Une bulle d’Innocent VIII, de 1489, érigea la trève de Saint-Guénolé en succursale avec prêtre résidant et soumission à l’église-mère de Beuzec.

En 1845, la chapelle était complètement en ruines, et vers 1938, une croix seule en marque l’emplacement. Le porche Sud de l’église de Saint-Guénolé existait encore vers 1860. Il était remarquable par la finesse de ses sculptures. M. du Chatellier l’a acquis pour une certaine somme d’argent et en a pris les meilleures pierres pour la construction d’une chapelle, dans sa propriété de Kernus, près de Pont-l’Abbé.

+33 2 98 82 37 99

