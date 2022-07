Journées du Patrimoine : Tissage Moutet Orthez, 18 septembre 2022, Orthez.

Journées du Patrimoine : Tissage Moutet

Tissage Moutet Orthez Pyrénées-Atlantiques

2022-09-18 – 2022-09-18

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Orthez

EUR 0 Découvrez notre savoir-faire et l’univers du tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits ! Lors d’un parcours commenté, suivez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard.

10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : visites guidées de l’atelier.

+33 5 59 69 14 33

Tissage Moutet

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez

