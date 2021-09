Journées du Patrimoine Tanlay, 18 septembre 2021, Tanlay.

Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse

Tanlay Yonne Tanlay

Visites intérieures commentées et menées par des Guides costumés.

Stands sur les métiers d’arts : maçonnerie, menuiserie.

Le 18 septembre : concert violoncelle et clavecin à 16 et à 18 h. Présentation du clavecin par son restaurateur à 17 h.

info@chateaudetanlay.fr +33 3 86 75 70 61 http://www.chateaudetanlay.fr/

