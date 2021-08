Saint-Just Saint-Just Ille-et-Vilaine, Saint-Just Journées du patrimoine St-Just Saint-Just Saint-Just Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journées du patrimoine St-Just 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 12:00:00 Place de l'Église Parking

Saint-Just Ille-et-Vilaine Les menhirs du Moulin sont à l’honneur pendant les Journées du Patrimoine ! A l’issue de la visite, si vous êtes assez nombreux, vous pourrez joindre vos forces pour essayer de déplacer un bloc mégalithique avec les moyens techniques du Néolithique connus par les archéologues , relèverez-vous le défis ? Évènement à partir de 7 ans. Les menhirs du Moulin sont à l’honneur pendant les Journées du Patrimoine ! A l’issue de la visite, si vous êtes assez nombreux, vous pourrez joindre vos forces pour essayer de déplacer un bloc mégalithique avec les moyens techniques du Néolithique connus par les archéologues , relèverez-vous le défis ? Évènement à partir de 7 ans. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Just Autres Lieu Saint-Just Adresse Place de l'Église Parking Ville Saint-Just lieuville 47.76534#-1.96119