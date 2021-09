Dax Dax Dax, Landes Journées du patrimoine Société de Borda Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Journées du patrimoine Société de Borda Dax, 18 septembre 2021, Dax. Journées du patrimoine Société de Borda 2021-09-18 – 2021-09-18

Dax Landes Dax Cette société savante est installée au sein de l’hôtel Saint-Martin-d’Agès. Hôtel particulier de belle facture où Anne d’Autriche et Mazarin séjournèrent en 1659-60. Visite guidée à 14h15, 15h15 et 16h15. Cette société savante est installée au sein de l’hôtel Saint-Martin-d’Agès. Hôtel particulier de belle facture où Anne d’Autriche et Mazarin séjournèrent en 1659-60. Visite guidée à 14h15, 15h15 et 16h15. +33 5 58 90 85 99 Cette société savante est installée au sein de l’hôtel Saint-Martin-d’Agès. Hôtel particulier de belle facture où Anne d’Autriche et Mazarin séjournèrent en 1659-60. Visite guidée à 14h15, 15h15 et 16h15. OT Dax dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville 43.70746#-1.05093