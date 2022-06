Journées du Patrimoine – Sedan Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Journées du Patrimoine – Sedan Sedan, 17 septembre 2022, Sedan. Journées du Patrimoine – Sedan Sedan et alentours Sedan

2022-09-17 – 2022-09-18

Sedan et alentours Sedan 08200 Sedan Cette 39e édition aura pour thème « le patrimoine durable ». Des visites guidées et ouverture de sites seront proposées. Programme disponible à la rentrée. Pour les scolaires, activités proposées le jeudi 15 et le vendredi 16 septembre sur réservation. +33 3 24 27 73 73 Sedan et alentours Sedan

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse Sedan et alentours Ville Sedan lieuville Sedan et alentours Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Journées du Patrimoine – Sedan Sedan 2022-09-17 was last modified: by Journées du Patrimoine – Sedan Sedan Sedan 17 septembre 2022

Sedan