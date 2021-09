Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix, Landes Journées du Patrimoine – Scénavision sur l’histoire des Landes Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix

Landes

Journées du Patrimoine – Scénavision sur l'histoire des Landes 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 Carcarès-Sainte-Croix Landes

Comme chaque année à l'occasion des Journée du Patrimoine, la ville de Carcarès-ste-Croix met en lumière l'église de Sainte-Croix. Revivez l'histoire des Landes à travers des spectacles de son et lumières dont la « Noce Gascogne » et découvrez les églises romanes à travers un diaporama. Historiquement, le hameau de Sainte-Croix est implanté sur une terrasse qui domine la vallée de la Midouze, site particulièrement remarquable qui a été successivement occupé par un camp, du type « escarpement encerclé », puis par une motte féodale, enfin par un château. Ce dernier fut l'un des sites fortifiés établis par la vicomté de Tartas le long de cette vallée pour protéger la forteresse de Tartas. Le documentaire qui vous sera présenté retracera une partie de cette histoire !

