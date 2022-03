Journées du Patrimoine : Scapin au jardin Glacière Bellegarde Catégorie d’évènement: Bellegarde

“Scapin au jardin” est une adaptation déjantée des “Fourberies de Scapin” de Molière avec 8 outils de jardin comme personnages objets. Par la Compagnie Brouhaha. Sur réservation (places limitées) “Scapin au jardin” est une adaptation déjantée des “Fourberies de Scapin” de Molière avec 8 outils de jardin comme personnages objets. Par la Compagnie Brouhaha. Glacière Place Jules Ferry, Bellegarde Bellegarde

2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T15:00:00;2022-09-18T16:00:00 2022-09-18T17:00:00

