JOURNÉES DU PATRIMOINE Saint-Leu-la-Forêt, 18 septembre 2021, Saint-Leu-la-Forêt. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 PLACE DE LA MAIRIE – 52 RUE GÉNÉRAL LECLERC 13 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

Saint-Leu-la-Forêt Val-d’Oise Saint-Leu-la-Forêt Val-d’Oise RALLYE JEU DE PISTE.

DANS LA PEAU D’UN ENQUETEUR, VOUS ETES INVITÉS A JOUER EN FAMILLE PAR EQUIPE POUR VIVRE UNE APPROCHE LUDIQUE DE LA VILLE ET DE SON PATRIMOINE. culture@saint-leu-la-foret.fr +33 1 30 40 22 88 http://www.saint-leu-la-foret.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par Val d’Oise Tourisme

