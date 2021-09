Journées du patrimoine Saint-Juéry, 18 septembre 2021, Saint-Juéry.

Journées du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Juéry

Cette année les Journées européennnes du Patrimoine ont lieu les 18 et 19 septembre. Le thème de cette édition 2021 est « Le Patrimoine pour tous ». Comme chaque année, le musée du Saut du Tarn participe aux Journées du Patrimoine. Profitez de cette occasion pour découvrir le patrimoine industriel et l’histoire de l’usine du Saut du Tarn de manière ludique et originale. À cette occasion, l’équipe des Dealers de sciences a investi le musée en diffusant des doses de savoirs un peu partout dans le musée… **Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h au musée.** _(Tarif : 2€ / Gratuit – 18 ans)_ **Dimanche 19 septembre de 14h à 17h à la centrale Saut de Sabo – Arthès** _(Gratuit)_ L’association Saint-Juéry Patrimoine propose plusieurs animations pour ce weekend : * **Samedi 18 septembre à 9h30, départ de la Gare :** balade « À la découverte des anciennes voies ferrées » animée Max Pradelles et Jean Vabre. _(Pensez à prendre de bonnes chaussures)_ * **Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h, à la Gare :** exposition « Regard sur le Patrimoine ferroviaire » de Jean Bès * **Samedi 18 septembre à 17, à la Gare :** conférence sur l’épopée des des trains à Saint-Juéry présentée par Jean Vabre * **samedi 18 septembre de 15h à 16h30 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h :** visite de l’église Saint Georges et découverte de la maquette de Saint-Juéry le Haut vers 1600 (Eglise romane, château et tour de guet) par Jean Claude Valléjo

Journées européennes du patrimoine

Saint-Juéry Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00