Journées du patrimoine Ribeauvillé, samedi 21 septembre 2024.

Journées du patrimoine Ribeauvillé Haut-Rhin

Le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr n’aura plus de secrets pour vous grâce aux journées du patrimoine !

Découvrez le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr et son histoire grâce aux journées européennes du patrimoine ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-22 20:00:00

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est info@ribeauville-riquewihr.com

L’événement Journées du patrimoine Ribeauvillé a été mis à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr