Dans une ancienne salle de classe, exposition du matériel des années 60 ou vous pourrez, entre autres, y admirer des anciens bureaux d’écoliers, ardoises, tableaux, armoires, affiches… Consultez tout le programme des Journées du Patrimoine dans Le Pays de Sainte-Odile ICI Dans une ancienne salle de classe, exposition du matériel des années 60 : anciens bureaux d’écoliers, ardoises, tablaeux, armoirezs, affiches … +33 3 88 95 54 37 Visite d’une salle de classe reconstituée des années 60 ; partez à la découverte d’un lieu de mémoire où les enfants peuvent vivre le passé de leurs grands-parents et arrière grands-parents à l’école d’autrefois et mesurer le chemin parcouru depuis cette époque.

Lieu Meistratzheim