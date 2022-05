Journées du patrimoine : récital d’orgue, 18 septembre 2022, .

Journées du patrimoine : récital d’orgue

2022-09-18 17:30:00 – 2022-09-18

En partenariat avec la ville de Fouesnant, Les Amis de l’Orgue de Fouesnant. nConcert dans le cadre des journées du patrimoine à l’église Saint-Pierre le dimanche 18 septembre 2022 nBombarde, orgue, biniou, Saxo et chants traditionnels par Per Vari Kervarec, Tony Dudognon et Eliaz Le Bot à 17h30

