Randonnée du COMITE PARTICIPATIF qui alliera découverte de la nature et aspect culturel et historique le samedi 18 Septembre, suivi d’un repas sur l’herbe à Ste NEOMAYE. ( Prévoir pique-nique tiré du sac ). Le départ aura lieu au Foyer Edmond PROUST de SAIVRES à 9h30 ( Covoiturage jusqu’à Ste NEOMAYE ). Le départ de la randonnée est fixé à 10h. Randonnée de 7 kms sans grandes difficultés. A l’issue de la randonnée, un goûter sera offert par le COMITE PARTICIPATIF au Foyer Edmond PROUST de SAIVRES. Pour permettre une bonne organisation, se faire inscrire auprès du secrétaire au 06 26 42 74 51 ou par mail patrickraboisson@hotmail.fr Journées du patrimoine – Randonnée pédestre

