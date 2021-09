Journées du Patrimoine, Promenade, visites guidées et animations Mauzac-et-Grand-Castang, 18 septembre 2021, Mauzac-et-Grand-Castang.

Journées du Patrimoine, Promenade, visites guidées et animations 2021-09-18 – 2021-09-19 Le bourg Eglise

Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne Mauzac-et-Grand-Castang

La mairie de Mauzac et Grand Castang organise des promenades et visites guidées avec animations de 10h à 19h00 pour les journées du patrimoine. Rendez-vous à l’église de Grand Castang à 14h30 répertoire de chants napolitains vous y attendent. Vous pourrez assister à des visites guidées sur l’évolution du paysage à 10h et à 16h du site du théâtre (RDV devant l’église de Mauzac). Venez découvrir les expositions sur l’histoire locale du village au fil de l’eau, au fil du temps à la maison du passeur. Hommage au couple de danseurs Myrio et Desha Delteil “de Broadway à Mauzac en passant par le casino de Paris. Gratuit.

+33 5 53 22 50 57

dernière mise à jour : 2021-09-09 par