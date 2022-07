Journées du Patrimoine – Pressées d’huile Charnay-lès-Mâcon, 18 septembre 2022, Charnay-lès-Mâcon.

EUR 0 Chaque année, les Journées européennes du Patrimoine offrent l’occasion de découvrir le patrimoine charnaysien et ses trésors. Profitez librement du domaine de Champgrenon où des expositions en visite libre vous seront proposées. Des visites de l’huilerie familiale Mazoyer, accessibles aux petits comme aux plus grands, vous permettront de découvrir les mystères de la fabrication de l’huile de noix : broyage, cuisson et extraction n’auront plus de secrets pour vous ! La découverte de cette méthode artisanale et traditionnelle est suivie d’une dégustation qui régalera vos papilles ! Une expérience à ne pas manquer.

+33 3 85 34 66 78 https://www.charnay.com/

