JOURNÉES DU PATRIMOINE – PRÉSENTATION DU SITE DU MAQUIS DU BOIS DE LA CROIX Connerré, 18 septembre 2021, Connerré.

JOURNÉES DU PATRIMOINE – PRÉSENTATION DU SITE DU MAQUIS DU BOIS DE LA CROIX 2021-09-18 – 2021-09-19

Connerré Sarthe Connerré

Présentation du site du maquis du Bois de la Croix par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois (durée 30 mn env.), samedi à 16h45, 17h30, 18h15 et dimanche à 15h45 et 16h15.

perche-sarthois@orange.fr +33 2 43 60 72 77

