Carcarès-Sainte-Croix Landes Carcarès-Sainte-Croix Comme chaque année à l'occasion des Journée du Patrimoine, la ville de Carcarès-ste-Croix met en lumière l'église de Sainte-Croix. En rénovation depuis de nombreux mois, cette année, vous sera présenté la 4ème tranche de ces travaux réalisée en 2021. Pour les plus curieux et passionnés, vous pourrez également assister à la projection "Scénavision : Mémoire de la terre" qui retrace l'histoire des Landes, à l'intérieur de l'église. +33 6 70 23 13 24

