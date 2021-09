Journées du Patrimoine : Portes ouvertes de la carrière SOBACA Urrugne, 18 septembre 2021, Urrugne.

Journées du Patrimoine : Portes ouvertes de la carrière SOBACA 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-18 17:30:00

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

L’Univers et la vie des Carrières.

La carrière de SOBACA ouvre ses portes. Un événement inédit et convivial qui vous permettra de découvrir ce lieu généralement fermé au public au travers de visites, d’animations gratuites et stands restauration.

Animations :

– chants basques,

– Initiation drones

– Moto trial

– Tir à l’arc et démonstration surprise

– Boulodrome

Un jeu concours vous permettra également de tenter votre chance pour prendre votre envol en paramoteur au-dessus de la carrière.

+33 5 59 54 33 08

