Journées du Patrimoine : portes ouvertes chez les producteurs de foie gras Montaut, 18 septembre 2021, Montaut.

Les 18 et 19 septembre prochain, à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, les professionnels de la filière Foie Gras réunis au sein de l’Interprofession du CIFOG organisent des journées portes ouvertes chez une trentaine de producteurs ou conserveurs ! Une opération reconduite pour la deuxième année, qui permettra aux Français, premiers consommateurs et producteurs de Foie Gras au monde, de tout savoir sur ce mets emblématique du patrimoine culturel et gastronomique français à l’occasion de visites commentées de nos fermes et de dégustations.

Dans les Landes, six producteurs et un conserveur participent à l’opération.

Retrouvez leurs coordonnées sur https://patrimoine-foiegras.fr/

CIFOG

