Château-Thierry Château-Thierry Aisne, Château-Thierry Journées du Patrimoine : Porte Saint Pierre Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

Journées du Patrimoine : Porte Saint Pierre Château-Thierry, 18 septembre 2021, Château-Thierry. Journées du Patrimoine : Porte Saint Pierre 2021-09-18 – 2021-09-19

Château-Thierry Aisne Château-Thierry Visite libre de la Porte Saint-Pierre pour découvrir ou redécouvrir les collections consacrées à l’artiste Achille Jacopin. Visite libre de la Porte Saint-Pierre pour découvrir ou redécouvrir les collections consacrées à l’artiste Achille Jacopin. +33 3 23 84 86 86 Visite libre de la Porte Saint-Pierre pour découvrir ou redécouvrir les collections consacrées à l’artiste Achille Jacopin. Cl D Maison du Tourisme dernière mise à jour : 2021-08-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse Ville Château-Thierry lieuville 49.04818#3.40602