Journées du Patrimoine 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-19 14:00:00 Maison phare de l'île Wrac'h Lieu-dit Saint-Cava

Plouguerneau Finistère Plouguerneau Le samedi : Les gens de l’île Wrac’h parlent de leur Maison-Phare” et le dimanche: conférence d’Yves Bramoullé sur l’Archipel de Lilia et la communauté goémonière des îles. ippa29@gmail.com http://ippa-ile-wrach.bzh/ Le samedi : Les gens de l’île Wrac’h parlent de leur Maison-Phare” et le dimanche: conférence d’Yves Bramoullé sur l’Archipel de Lilia et la communauté goémonière des îles. dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT PAYS DES ABERS

Plouguerneau Adresse Maison phare de l'île Wrac'h Lieu-dit Saint-Cava