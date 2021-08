Perrusson Perrusson Indre-et-Loire, Perrusson Journées du Patrimoine Perrusson Perrusson Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Perrusson

Journées du Patrimoine Perrusson, 18 septembre 2021, Perrusson. Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Perrusson Indre-et-Loire Perrusson Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les propriétaires du Moulin de Battereau à Perrusson ouvrent le bâtiment au public. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les propriétaires du Moulin de Battereau à Perrusson ouvrent le bâtiment au public. perrusson.37@wanadoo.fr +33 2 47 59 03 92 http://www.perrusson.fr/ Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les propriétaires du Moulin de Battereau à Perrusson ouvrent le bâtiment au public. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Perrusson Autres Lieu Perrusson Adresse Ville Perrusson lieuville 47.10074#1.01168