Journées du patrimoine : Parc le Bournat Le Bugue, 18 septembre 2021, Le Bugue. Journées du patrimoine : Parc le Bournat 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 22:30:00 Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Le Bugue À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le parc le Bournat vous invite le samedi à venir gratuitement vous (re)plonger en 1900 et vous propose de profiter de la dernière nocturne de la saison. Le pass sanitaire vous sera demandé. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le parc le Bournat vous invite le samedi à venir gratuitement vous (re)plonger en 1900 et vous propose de profiter de la dernière nocturne de la saison. Le pass sanitaire vous sera demandé. +33 5 53 08 41 99 À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le parc le Bournat vous invite le samedi à venir gratuitement vous (re)plonger en 1900 et vous propose de profiter de la dernière nocturne de la saison. Le pass sanitaire vous sera demandé. TIMOTHEE LANCE PHOTOGRAPHIES dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau