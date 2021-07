Mauves-sur-Loire Parc du château de la droitière à Mauves-sur-Loire Loire-Atlantique, Mauves-sur-Loire Journées du patrimoine Parc du château de la droitière à Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mauves-sur-Loire

Journées du patrimoine Parc du château de la droitière à Mauves-sur-Loire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mauves-sur-Loire. Journées du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du château de la droitière à Mauves-sur-Loire

Le parc se visite de 10h à 18h30 en visites libres ou guidées ainsi qu’avec l’aide d’un audioguide. La création du parc de La Droitière se déroulant sur trois siècles, permet de comprendre l’évolution des parcs et jardins entre le style classique à la française et l’aspect pictural des parc anglo-chinois. Tarif habituel. Dans la cour et le château se tiendra un salon d’artisans d’art en entrée libre.

Plein tarif 8€ – Tarif réduit 4€ – gratuit jusqu’à 12 ans / Marché d’artisans d’art : gratuit

Salon d’artisans d’art Parc du château de la droitière à Mauves-sur-Loire 330 rue des Frères Fleury 44470 Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mauves-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du château de la droitière à Mauves-sur-Loire Adresse 330 rue des Frères Fleury 44470 Mauves-sur-Loire Ville Mauves-sur-Loire lieuville Parc du château de la droitière à Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire