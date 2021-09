Journées du Patrimoine Palais des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Lille.

Journées du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais des Beaux-Arts

Profitez de ces deux jours de portes ouvertes pour plonger dans l’univers de François Boucq,auteur de BD, qui chamboule le musée avec ses jeux de trompe-l’œil et ses illusions, découvrez la salle des “Trésors” du Moyen Âge dans une présentation temporaire ou laissez-vous guider ! VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION Plongez l’univers BD ou faites le tour des œuvres stars de la collection ! Samedi et dimanche à 10 h 15 et 11 h 15 : visite chefs-d’œuvre ou Open museum François Boucq Samedi et dimanche à 11 h et 15 h : visite “le bestiaire” (en partenariat avec l’Association Saint Michel en transition) Réservations en ligne sur : [https://reservations.lille.fr/event/jep2021](https://reservations.lille.fr/event/jep2021) VISITES GUIDÉES EN ACCÈS LIBRE Au départ de l’accueil, dans la limite des places disponibles. Possibilité de s’inscrire 15 mn avant chaque horaire prévu. Samedi à 15 h 30 et 17 h : Histoire et architecture du bâtiment : Samedi et dimanche : Chefs-d’œuvre à 14 h 30 – 15 h 30 – 16 h 30 Open museum François Boucq à 14 h 30 – 15 h 30 – 16 h 30 Nouvelle acquisition (dessin de Watteau) à 14 h 45- 15 h 15 – 1 5h 45 VISITES GUIDÉES DES AMIS DES MUSÉES Rendez-vous à la borne Amis des musées en Galerie d’entrée, samedi et dimanche à 15 h – 16 h et 17 h. À PAS DE LOUP Partons à la recherche du loup à roulettes et découvrons les œuvres en nous amusant (à partir de 3 ans) ! Samedi et dimanche : à 14 h – 15 h 15 – 16 h 30. Accès libre dans la limite des places disponibles. PROJECTIONS-DÉBATS Sélection de courts-métrages en lien avec les histoires de François Boucq. Proposé par les Rencontres audiovisuelle. samedi et dimanche à partir de 15 h 30, en continu. Auditorium. L’ATELIER DE LA COPISTE Catherine Courdil-Bouthinon, copiste, est installée à l’étage dans les salles de peintures. Elle partagera sa passion et vous parlera de son travail avec plaisir. OUVREZ L’ŒIL… Vous rencontrerez peut-être les clowns : Popi et Miss Pop qui déambuleront au gré de leurs inspirations dans tout le musée samedi et dimanche entre 14 h et 18 h.

Entrée gratuite.

Profitez de ces deux jours de portes ouvertes pour plonger dans l’univers de François Boucq !

Palais des Beaux-Arts, place de la république, Lille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00