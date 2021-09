Landudec Landudec Finistère, Landudec Journées du patrimoine : ouverture de l’église Saint-Tudec Landudec Landudec Catégories d’évènement: Finistère

Landudec

Journées du patrimoine : ouverture de l'église Saint-Tudec
2021-09-18 – 2021-09-18
Rue André Foy Eglise Saint Tudec
Landudec Finistère

Landudec Finistère Landudec Les journées du patrimoine sont de retour. Vous qui aimez à découvrir la beauté du patrimoine culturel ….N’hésitez pas à pousser les portes !

dernière mise à jour : 2021-09-10

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landudec Autres Lieu Landudec Adresse Rue André Foy Eglise Saint Tudec Ville Landudec lieuville 48.00003#-4.33045