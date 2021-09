Plovan Plovan Finistère, Plovan Journées du patrimoine : ouverture de l’église Saint-Gorgon Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistère

Plovan Finistère Plovan Les journées du patrimoine sont de retour. Vous qui aimez à découvrir la beauté du patrimoine culturel ….N’hésitez pas à pousser les portes ! A voir :

Un ensemble de vitraux de Job Guével (1944) et beaucoup de statues anciennes dont une partie vient de la chapelle de Languidou. Pardon le 19 septembre à 10h30 +33 2 98 54 42 07 Les journées du patrimoine sont de retour. Vous qui aimez à découvrir la beauté du patrimoine culturel ….N’hésitez pas à pousser les portes ! A voir :

