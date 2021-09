Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère, Plonéour-Lanvern Journées du patrimoine : ouverture de l’atelier de Languivoa Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Journées du patrimoine : ouverture de l’atelier de Languivoa Plonéour-Lanvern, 18 septembre 2021, Plonéour-Lanvern. Journées du patrimoine : ouverture de l’atelier de Languivoa 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-19 18:30:00 Lieu-dit Languivoa Atelier de Languivoa

Plonéour-Lanvern Finistère Plonéour-Lanvern Les journées du patrimoine sont de retour. Vous qui aimez à découvrir la beauté du patrimoine culturel ….N’hésitez pas à pousser les portes !

A découvrir peintures, foulards, tuniques en soie présentation des bijoux “Ar Broz”

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Lieu-dit Languivoa Atelier de Languivoa Ville Plonéour-Lanvern lieuville 47.90989#-4.26109