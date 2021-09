Journées du patrimoine – Ouverture de la Chapelle Saint Joseph Peumerit, 18 septembre 2021, Peumerit.

Journées du patrimoine – Ouverture de la Chapelle Saint Joseph 2021-09-18 – 2021-09-19 Chapelle Saint Joseph 144 Lieu-dit Saint-Joseph

Peumerit Finistère

Une occasion de découvrir ou redécouvrir la chapelle de Saint joseph et l’église , pass sanitaire obligatoire.

D’autres animations sont aussi proposées ce week-end là :

– à la salle polyvalente, prés de l’école et la mairie , exposition de costumes et coiffes, et diaporama photos d antan de Peumerit, pass sanitaire obligatoire

– randonnée avec un départ libre de 9h à 16h de la salle polyvalente

– initiation de galoche

– tour de calèche

– visite d un four à pain.

