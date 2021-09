Journées du Patrimoine Orrouy, 18 septembre 2021, Orrouy.

Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Orrouy Oise Orrouy

Rendez-vous le samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre au site antique de Champlieu à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Au programme, le samedi de 14h00 à 18h00 :

À 14h30 : Randonnée autour du site archéologique (rdv au niveau du parking ; 20 personnes par groupe, sur réservation)

À 14h00 et à 16h00 : Visite du site (20 personnes par visite, sur réservation)

De 14h00 à 18h00 : Visite libre du site

De 14h00 à 18h00 : Animations (atelier Préhistoire, Viaromana, Cité d’Antan et un camp 14-18)

Le dimanche de 10h00 à 18h00 :

À 10h, 14h et 15h30 : Randonnée autour du site archéologique (rdv au niveau du parking ; 20 personnes par groupe, sur réservation)

À 10h, 12h, 14h et 16h : Visite du site (20 personnes par visite, sur réservation)

De 10h00 à 18h00 : Visite libre du site

De 10h00 à 18h00 : Animations (atelier Préhistoire, Viaromana, Cité d’Antan et un camp 14-18)

Buvette assurée par le comité des fêtes d’Orrouy

Informations par mail à l’adresse suivante : sda.contact@oise.fr ou par téléphone au 03 44 10 72 20

sda.contact@oise.fr +33 3 44 10 72 20

Sylvain Larose

dernière mise à jour : 2021-08-28 par