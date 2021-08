Olivet Olivet,France Loiret, Olivet Journées du patrimoine Olivet,France Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Au programme, à Olivet : • ven. 17, sam. 18 et dim. 19 : visite de la Chapelle de Couasnon (exposition d’une nouvelle statue en cours de réalisation) par l’association pour la Sauvegarde de la Chapelle de Couasnon. De 14h à 19h. Impasse du Château • samedi 18 : lecture “ Au fil de l’eau ” par Catherine Gautier Lecture à voix haute pour suivre le cours de l’eau, des gouttelettes à la mer, à travers une sélection de textes. À 16h. Théâtre de verdure du parc du Poutyl • dimanche 19 : présentation des tableaux de l’église St-Martin (classée au titre des monuments historiques) par l’association À la Recherche du Passé d’Olivet. Toutes les heures, de 14h à 17h. Église St-Martin Retrouvez les journées du patrimoine du 17 au 19 septembre à Olivet. Olivet,France Olivet Olivet Loiret

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T21:00:00

