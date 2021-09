Vieux Vieux Calvados, Vieux Journées du patrimoine : Musée et site archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Journées du patrimoine : Musée et site archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux, 18 septembre 2021, Vieux. Journées du patrimoine : Musée et site archéologique de Vieux-la-Romaine 2021-09-18 – 2021-09-19

Vieux Calvados Vieux Visite libre du musée. Plusieurs animations sur le week-end :

*Visite guidée du chantier de fouilles du Forum. Départs des visites à 11h, 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h). *Visite guidée des vestiges des maisons romaines Départs des visites à 11h, 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h). *Atelier de peinture rupestre. Début des ateliers à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45 (durée : 1h), masque obligatoire pour chaque participant, *Atelier de musique préhistorique. Début des ateliers à 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 1h), masque obligatoire pour chaque participant. *Atelier “s’éclairer au temps de la préhistoire”. Début des ateliers à 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 50 min), masque obligatoire pour chaque participant. Mais aussi des initiations et démonstrations (tir préhistorique, animation “feu et silex”). Pass sanitaire obligatoire. Visite libre du musée. Plusieurs animations sur le week-end :

*Visite guidée du chantier de fouilles du Forum. Départs des visites à 11h, 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h). *Visite guidée des vestiges des maisons romaines Départs des visites à 11h,… +33 2 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr/accueil.html Visite libre du musée. Plusieurs animations sur le week-end :

*Visite guidée du chantier de fouilles du Forum. Départs des visites à 11h, 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h). *Visite guidée des vestiges des maisons romaines Départs des visites à 11h, 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h). *Atelier de peinture rupestre. Début des ateliers à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45 (durée : 1h), masque obligatoire pour chaque participant, *Atelier de musique préhistorique. Début des ateliers à 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 1h), masque obligatoire pour chaque participant. *Atelier “s’éclairer au temps de la préhistoire”. Début des ateliers à 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 50 min), masque obligatoire pour chaque participant. Mais aussi des initiations et démonstrations (tir préhistorique, animation “feu et silex”). Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Autres Lieu Vieux Adresse Ville Vieux lieuville 49.10625#-0.42978