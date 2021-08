JOURNEES DU PATRIMOINE : MUSEE DU PAYS D’ALBE Sarralbe, 19 septembre 2021, Sarralbe.

JOURNEES DU PATRIMOINE : MUSEE DU PAYS D’ALBE 2021-09-19 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00

Sarralbe Moselle Sarralbe

Situé dans “la Maison des Têtes”, le musée conserve des éléments du patrimoine local industriel, rural, artisanal, religieux et militaire.

– Artisanat: Découvrez tout le savoir-faire de l’artisanat et des métiers d’autrefois comme le tressage des chapeaux de panama.

– La Ligne Maginot Aquatique: Notre région, terre de frontière, a été très marquée par la Seconde Guerre Mondiale. Ce patrimoine historique a laissé de nombreux vestiges dont un certain nombre est conservé au musée.

– Patrimoine industriel: Sarralbe a un sous-sol très riche en sel. L’activité industrielle liée à cet élément marquera le paysage jusqu’à la deuxième moitié du 20ème siècle.

N’oublions pas les moulins, la forge et d’autres petites exploitations industrielles.

– Le monde rural: dans une économie de subsistance et de vie en autarcie, les outils communs ayant servi à nos ancêtres illustrent un travail pénible et représentent autant de trésors que ces femmes et hommes ont su préserver et entretenir.

– Patrimoine religieux: découvrez les différents édifices religieux de notre ville et de nombreux objets liturgiques exposés.

Visite libre du musée. Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.

maisondestetes.sarralbe@yahoo.fr +33 3 87 97 90 90 https://sites.google.com/site/museedesarralbe/home

Les Carnets de Moselle-Est

dernière mise à jour : 2021-08-17 par