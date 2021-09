Journées du patrimoine – Musée du Dolder Riquewihr, 18 septembre 2021, Riquewihr.

Journées du patrimoine – Musée du Dolder 2021-09-18 – 2021-09-19

Riquewihr Haut-Rhin

EUR Visitez le monument emblématique de Riquewihr et découvrez comment les Riquewihriens se protégeaient contre les assaillants et le feu. De plus, du haut de cette tour, profitez d’une vue unique sur la plaine du Rhin! Entrée spéciale à 1€ pour l’occasion

Visitez le monument emblématique de Riquewihr et découvrez comment les Riquewihriens se protégeaient contre les assaillants et le feu. De plus, du haut de cette tour, profitez d’une vue unique sur la plaine du Rhin!

Visitez le monument emblématique de Riquewihr et découvrez comment les Riquewihriens se protégeaient contre les assaillants et le feu. De plus, du haut de cette tour, profitez d’une vue unique sur la plaine du Rhin! Entrée spéciale à 1€ pour l’occasion

dernière mise à jour : 2021-09-10 par