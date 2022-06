Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq Labastide-Cézéracq Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq

Pyrénées-Atlantiques

Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq, 17 septembre 2022, Labastide-Cézéracq. Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois

33 Bis Carrère de Cap Sus Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques Musée des outils d’autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus

2022-09-17 09:00:00 – 2022-09-17 18:00:00

Musée des outils d’autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus

Labastide-Cézéracq

Pyrénées-Atlantiques Labastide-Cézéracq Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu. Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu. +33 6 15 17 73 76 Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu. Musée des vieux outils

Musée des outils d’autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Labastide-Cézéracq

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Labastide-Cézéracq Adresse Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques Musée des outils d'autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Ville Labastide-Cézéracq lieuville Musée des outils d'autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Labastide-Cézéracq Departement Pyrénées-Atlantiques

Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq 2022-09-17 was last modified: by Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq Labastide-Cézéracq 17 septembre 2022 33 Bis Carrère de Cap Sus Musée des outils d'autrefois Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques

Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques