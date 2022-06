Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois

Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois, 18 septembre 2022, . Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois



2022-09-18 09:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu.

Calèche, collectionneurs et véhicules de collection seront également présents. Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu.

Calèche, collectionneurs et véhicules de collection seront également présents. Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu.

Calèche, collectionneurs et véhicules de collection seront également présents. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville