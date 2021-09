Journées du Patrimoine musée de l’Alta Rocca, 18 septembre 2021, Levie.

Journées du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à musée de l’Alta Rocca

Visites commentées de l’exposition _Paci eterna – Tombes et Outre-tombe_ Samedi après-midi (14H00) et dimanche matin (11H00) Durée : 1H00 Ateliers Samedi Matin (10H) et samedi après-midi (15H30) Ateliers à destination des parents et des enfants, à partir de 6 ans Durée : 1h30 Après une visite de l’exposition _Paci eterna – Tombes et Outre-tombe_, les parents et les enfants, deux par deux, sont invités, à l’image des jeux de dessins automatiques des surréalistes, à inventer d’autres manières de dessiner, à deux mains, à quatre mains, les pieds au mur …. D’une manière ludique, en expérimentant d’autres manières de dessiner, les parents et les enfants partagent un moment d’échange convivial.

Entrée libre, réservation recommandée

Visites commentées et ateliers jeune public

musée de l’Alta Rocca 20170 LEVIE Levie Corse-du-Sud



