Journées du patrimoine : Musée de l’ALAT Dax, 18 septembre 2021, Dax.

Journées du patrimoine : Musée de l’ALAT 2021-09-18 – 2021-09-19

Dax Landes

Le musée de l’aviation légère et l’hélicoptère présente dans un hall de 3000 m², l’une des plus belles collections européennes d’hélicoptères anciens, mais aussi des avions en service de 1942 à 1980. Visite libre samedi de 14h à 18h et dimanche 10h à 12h et 14h à 18h.

+33 5 58 35 95 24

